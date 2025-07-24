Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе

Запад хочет перевести процесс нормализации между Баку и Ереваном на свои рельсы, что «может привести к разбалансировке в регионе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала «рассматривать сигналы западных столиц не поверхностно, поскольку, по данным российской стороны, нет никаких сомнений, что в истинных мотивах Запада под очередными благими намерениями скрыта сугубо конъюнктурная задача».

«Буквально выдернуть армяно-азербайджанскую нормализацию из регионального измерения: когда две южнокавказские страны пытаются прийти к конструктивным, консенсусным решениям самостоятельно при поддержке ближайших соседей, с которыми им же жить, и которые неоднократно содействовали их примирению или разрешению остроконфликтных ситуаций - Россия, Иран, Турция.

Западники нацелены перевести процесс примирения Баку и Еревана на свои рельсы. Куда эти рельсы обычно приводят, мы тоже знаем. На самом деле это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, подрыву принципа региональной самодостаточности, когда решением актуальных вопросов занимаются государства Южного Кавказа и непосредственно граничащие с ними страны», - сказала Захарова.

По ее словам, «из-за деструктивного влияния западников в позиции армянских властей работа в группе застопорилась»: «Американцы, например, говорят, что у них якобы есть - опять же, я их цитирую – уникальное решение вопроса. На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, предложить они не могут. Соответственно, и здесь лукавство».

Захарова добавила, что МИД России «уважает» выбор Азербайджана и Армении вести прямой диалог без посредничества РФ: «Мы уважаем этот выбор, им предстоит жить друг с другом. Мы по-прежнему готовы оказывать содействие мирному процессу, готовы предоставить площадку и для консультаций, и для подписания договора».