USD 1.7000
EUR 2.0016
RUB 2.1684
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку

14:34 2615

Москва рассчитывает на «скорейшую нормализацию» в отношениях с Баку, освобождение Азербайджаном российских граждан поспособствовало бы этому процессу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан...» - отметила Захарова.

Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине
Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине Politico
15:59 292
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
14:32 2861
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция; все еще актуально
05:21 6285
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде ФОТО, ВИДЕО
15:12 890
В Азербайджане повышены стипендии
В Азербайджане повышены стипендии распоряжение президента
14:42 1771
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
14:34 2616
В Баку большая проблема с водой
В Баку большая проблема с водой что происходит?
13:23 4129
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы; все еще актуально
04:51 5845
Кто взрывает Сирию?
Кто взрывает Сирию? видео; обновлено 15:58
15:58 2033
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
14:00 3414
Что обсудили Пашинян и Мишустин?
Что обсудили Пашинян и Мишустин? фото; обновлено 15:29
15:29 3176

ЭТО ВАЖНО

Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине
Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине Politico
15:59 292
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
14:32 2861
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция; все еще актуально
05:21 6285
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде ФОТО, ВИДЕО
15:12 890
В Азербайджане повышены стипендии
В Азербайджане повышены стипендии распоряжение президента
14:42 1771
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
14:34 2616
В Баку большая проблема с водой
В Баку большая проблема с водой что происходит?
13:23 4129
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы; все еще актуально
04:51 5845
Кто взрывает Сирию?
Кто взрывает Сирию? видео; обновлено 15:58
15:58 2033
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
14:00 3414
Что обсудили Пашинян и Мишустин?
Что обсудили Пашинян и Мишустин? фото; обновлено 15:29
15:29 3176
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться