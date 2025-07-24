Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку

Москва рассчитывает на «скорейшую нормализацию» в отношениях с Баку, освобождение Азербайджаном российских граждан поспособствовало бы этому процессу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап. Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался. Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан...» - отметила Захарова.