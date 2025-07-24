В Азербайджане повышены стипендии

Кроме того, Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении размера стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений. Согласно документу, размер стипендий будет увеличен с 1 сентября текущего года. Так, для обучающихся на уровне докторантуры размер стипендии по подготовке доктора наук установлен в размере 450 манатов (ранее — 400 манатов), а по подготовке доктора философии — 300 манатов (ранее — 240 манатов).

Студентам, обучающимся на уровне магистратуры в высших учебных заведениях, с академическими показателями от 91 до 100 баллов будет выплачиваться стипендия в размере 240 манатов, от 71 до 90 баллов — 180 манатов, от 51 до 70 баллов — 120 манатов.

Бакалавры вузов (включая базовое медицинское образование) получат, соответственно, 200 манатов за 91–100 баллов, 160 манатов за 71–90 баллов и 110 манатов за 51–70 баллов.

Студентам средних специальных учебных заведений, набравшим 91–100 баллов, будет выделяться стипендия в размере 110 манатов, за результат от 71 до 90 баллов — 90 манатов, а за 51–70 баллов — 70 манатов.

Студентам профессиональных учебных заведений на уровне высшего технического профессионального образования с оценкой «5» (91–100 баллов) будет выплачиваться стипендия в размере 110 манатов, с оценками «4» и «5» (71–100 баллов) — 90 манатов, с оценками «3»–«5» (51–100 баллов) — 70 манатов.