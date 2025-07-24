Минздрав не оценил рекламу бакинской клиники

Министерство здравоохранения Азербайджана провело внеплановую проверку в бакинской клинике Medipoint после того, как в социальных сетях появилось видео, снятое во время гинекологической операции. Кадры были размещены одним из блогеров, который присутствовал во время процесса.

Как сообщили в Аналитическом экспертном центре при Минздраве, проверка прошла в медицинском учреждении, принадлежащем ООО Health Group, расположенном по адресу ул. Шовкет Мамедова, 4C (8-й микрорайон, Бинагадинский район).

По данным центра, 7 июля врач-гинеколог Вусаля Рагимова провела пациентке гистероскопию и удаление очагов эндометриоза в рамках амбулаторного приема. Отчет об операции был занесен в медицинскую карту и журнал учета, однако результаты гистологического анализа в документации отсутствовали.

Кроме того, выяснилось, что в клинике нет материально-технической базы для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Осуществлялась лишь подготовка к процедурам. Несмотря на наличие у врача профильной сертификации по акушерству и гинекологии, документы, подтверждающие квалификацию для проведения ЭКО, на момент проверки предоставлены не были.

По итогам проверки директор клиники объявил выговор врачу, а главному врачу Айгюн Джавадовой было вынесено официальное предупреждение.

В центре также напомнили, что видеосъемка или трансляция из операционных нарушает «Правила этического поведения врачей», утвержденные приказом министра здравоохранения от 29 декабря 2011 года. Согласно этим правилам, работа медиков должна носить исключительно научно-практический характер и не использоваться в рекламных целях.

Подобные публикации также противоречат статье 29.1 закона Азербайджана «О рекламе» и могут повлечь административную ответственность: штраф для должностных лиц в размере от 300 до 500 манатов, а для юридических лиц — от 1000 до 2000 манатов.