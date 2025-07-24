USD 1.7000
EUR 2.0016
RUB 2.1684
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Минздрав не оценил рекламу бакинской клиники

Ульвия Худиева
15:02 1020

Министерство здравоохранения Азербайджана провело внеплановую проверку в бакинской клинике Medipoint после того, как в социальных сетях появилось видео, снятое во время гинекологической операции. Кадры были размещены одним из блогеров, который присутствовал во время процесса.

Как сообщили в Аналитическом экспертном центре при Минздраве, проверка прошла в медицинском учреждении, принадлежащем ООО Health Group, расположенном по адресу ул. Шовкет Мамедова, 4C (8-й микрорайон, Бинагадинский район).

По данным центра, 7 июля врач-гинеколог Вусаля Рагимова провела пациентке гистероскопию и удаление очагов эндометриоза в рамках амбулаторного приема. Отчет об операции был занесен в медицинскую карту и журнал учета, однако результаты гистологического анализа в документации отсутствовали.

Кроме того, выяснилось, что в клинике нет материально-технической базы для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Осуществлялась лишь подготовка к процедурам. Несмотря на наличие у врача профильной сертификации по акушерству и гинекологии, документы, подтверждающие квалификацию для проведения ЭКО, на момент проверки предоставлены не были.

По итогам проверки директор клиники объявил выговор врачу, а главному врачу Айгюн Джавадовой было вынесено официальное предупреждение.

В центре также напомнили, что видеосъемка или трансляция из операционных нарушает «Правила этического поведения врачей», утвержденные приказом министра здравоохранения от 29 декабря 2011 года. Согласно этим правилам, работа медиков должна носить исключительно научно-практический характер и не использоваться в рекламных целях.

Подобные публикации также противоречат статье 29.1 закона Азербайджана «О рекламе» и могут повлечь административную ответственность: штраф для должностных лиц в размере от 300 до 500 манатов, а для юридических лиц — от 1000 до 2000 манатов.

Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине
Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине Politico
15:59 300
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
14:32 2873
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция; все еще актуально
05:21 6287
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде ФОТО, ВИДЕО
15:12 895
В Азербайджане повышены стипендии
В Азербайджане повышены стипендии распоряжение президента
14:42 1778
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
14:34 2628
В Баку большая проблема с водой
В Баку большая проблема с водой что происходит?
13:23 4137
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы; все еще актуально
04:51 5846
Кто взрывает Сирию?
Кто взрывает Сирию? видео; обновлено 15:58
15:58 2038
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
14:00 3423
Что обсудили Пашинян и Мишустин?
Что обсудили Пашинян и Мишустин? фото; обновлено 15:29
15:29 3181

ЭТО ВАЖНО

Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине
Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине Politico
15:59 300
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
14:32 2873
Россия уходит, Гайана приходит
Россия уходит, Гайана приходит наша корреспонденция; все еще актуально
05:21 6287
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы в Мадриде ФОТО, ВИДЕО
15:12 895
В Азербайджане повышены стипендии
В Азербайджане повышены стипендии распоряжение президента
14:42 1778
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
Москва о «скорейшей нормализации» отношений с Баку
14:34 2628
В Баку большая проблема с водой
В Баку большая проблема с водой что происходит?
13:23 4137
«Батя, мы стараемся»
«Батя, мы стараемся» продолжение главной темы; все еще актуально
04:51 5846
Кто взрывает Сирию?
Кто взрывает Сирию? видео; обновлено 15:58
15:58 2038
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
Население Турции может сократиться до 25 миллионов
14:00 3423
Что обсудили Пашинян и Мишустин?
Что обсудили Пашинян и Мишустин? фото; обновлено 15:29
15:29 3181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться