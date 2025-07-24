Армения нашла лазейку в деле Карапетяна

«В соответствии с внутренним законодательством Армении и международной конвенцией исполнение может быть отклонено, если решение противоречит общественному порядку», — отметила министр, добавив, что пока рано говорить о содержательной оценке спора: арбитраж рассматривает вопрос предварительных обеспечительных мер.

По словам Гальян, правительство уже оценило риски, связанные с ЭСА, как «очень высокие» и намерено представить свои аргументы в арбитраже. Она также напомнила, что признание арбитражного решения возможно только через национальный суд согласно двустороннему соглашению с Кипром.

Комментируя назначение временного госуправляющего ЭСА, министр подчеркнула, что арбитраж не обязывает прекращать его полномочия. Цель назначения, по словам Гальян, — предотвращение рисков для системы электроснабжения страны.