Трамп: Европа платит, США поставляют, Украина получает

Об этом заявил президент США Дональд Трамп 23 июля во время выступления на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Вашингтоне.

США и Европейский союз заключили соглашение, в рамках которого Европа будет оплачивать 100% стоимости американского вооружения и оборудования, которое впоследствии будет распределяться и направляться в основном в Украину.

По словам Трампа, США будут отправлять оружие странам ЕС, а те, в свою очередь, займутся его распределением между государствами-членами, при этом значительная часть поставок будет направлена Украине.

«Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, а мы отправим им вооружение. Они его распределят. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад», — отметил Трамп.

Тем временем Госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов. В поставки входят, в частности, зенитные ракетные комплексы HAWK Phase III, боевые машины пехоты Bradley, а также средства для их ремонта и технической поддержки.

Однако, как сообщает Politico, один из ключевых союзников Украины — Франция — отказался участвовать в инициативе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна будет фокусироваться на создании собственной оборонной промышленности и развитии внутреннего производства, а не на закупках за рубежом.