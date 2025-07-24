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Оверчук опечален: В Баку не приглашают…

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15:40 1355

Вице-премьер России Алексей Оверчук посетовал, что его не приглашают в Азербайджан.

На вопрос журналиста: «Планируете ли поехать в Азербайджан в ближайшее время?» Оверчук ответил «в ближайшее время приглашений нет пока».

Последний официальный визит Оверчука в Баку состоялся 9 августа 2024 года, когда он участвовал в проведении 22-го заседания Межправкомиссии Азербайджан-Россия по экономическому сотрудничеству.

После этого была запланирована еще одна официальная поездка вице-премьера РФ в Азербайджан в конце июня 2025 года, но ее отменили.

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