Украинское судно подорвалось на мине: есть погибшие

В устье реки Быстрое (Одесская область, Украина) на мине подорвалось судно-земснаряд, принадлежащее филиалу «Дельта-лоцман» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
Минный взрыв произошел поздно вечером 23 июля. В результате инцидента погибло три человека.
«Судно находилось в устье реки Быстрое для проведения плановых дноуглубительных работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибло три работника АМПУ. Остальные члены экипажа находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают соответствующие службы, детали инцидента уточняются.
Проход через устье временно закрыт, суда направляются через Сулинский канал.