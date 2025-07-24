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Украинское судно подорвалось на мине: есть погибшие

15:48 637

В устье реки Быстрое (Одесская область, Украина) на мине подорвалось судно-земснаряд, принадлежащее филиалу «Дельта-лоцман» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Минный взрыв произошел поздно вечером 23 июля. В результате инцидента погибло три человека.

«Судно находилось в устье реки Быстрое для проведения плановых дноуглубительных работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибло три работника АМПУ. Остальные члены экипажа находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают соответствующие службы, детали инцидента уточняются.

Проход через устье временно закрыт, суда направляются через Сулинский канал.

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