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Европа опасается «охоты на ведьм» в Украине

Politico
15:59 313

На фоне войны с Россией Украина столкнулась с внутренним кризисом — президент Владимир Зеленский подписал закон, фактически подчиняющий НАБУ и САП Генпрокуратуре. Ранее эти органы считались независимыми и были созданы по настоянию ЕС и США для борьбы с коррупцией на высшем уровне, обращает внимание издание Politico.

Как отмечает издание, в ЕС опасаются, что «поиск предателей в Украине превращается в политическую охоту на ведьм». До сих пор эти опасения не выносились на публику — чтобы не дать России повода для пропаганды и не подорвать западную поддержку Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не собирается подрывать работу антикоррупционных и правоохранительных органов, намекнув, что изменения необходимы для защиты от российского влияния. Однако ни он, ни (глава Офиса президента Украины Андрей) Ермак, которого в ЕС называют «де-факто сопрезидентом», так и не объяснили, каким образом Кремль мог влиять на деятельность этих структур.

Оппозиция и гражданские активисты обвиняют Офис президента в демонтаже антикоррупционной инфраструктуры и захвате власти. «Это кульминация закручивания гаек. Новый нарратив прост: ты либо с Зеленским, либо агент Кремля», — сказал бывший министр на условиях анонимности.

По словам главы НАБУ Семена Кривоноса, «независимая антикоррупционная система была демонтирована голосами 263 депутатов», 18 из которых сами находятся под следствием.

Евросоюз и G7 выразили «серьезную обеспокоенность». Еврокомиссия напомнила, что независимость НАБУ и САП — ключевое условие для вступления Украины в ЕС. Европейские дипломаты также указывают на концентрацию власти в руках Зеленского и его главы Офиса Андрея Ермака.

По мнению критиков, власти пошли на этот шаг, чтобы остановить расследования в отношении близких к президенту фигур. Активист Виталий Шабунин заявил: «Прокурор Зеленского остановит все дела против его друзей».

Общественное возмущение вылилось в уличные протесты по всей стране — впервые с начала войны. «Последнее, что нам нужно сейчас — революция в разгар войны», — заявила депутат Леся Василенко.

Зеленский пообещал внести поправки и «сохранить независимость структур», но конкретики не дал. В Киеве считают, что Запад вряд ли осмелится серьезно надавить: помощь Украине продолжается, несмотря на тревожные сигналы», - подытоживает Politico.

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