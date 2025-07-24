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Новая возможность оплаты на Trendyol с Birbank «Купи сейчас, заплати позже»

16:11 336

Следуя своей стратегии внедрения инновационных решений, Birbank представил новый способ оплаты «Купи сейчас, заплати позже» на онлайн-платформе Trendyol.

Новый продукт обеспечивает клиентам более удобный и гибкий шопинг, позволяя приобретать желаемые товары в любое время.

Теперь пользователи Trendyol могут совершать покупки с использованием кредитного лимита, предоставленного банком, и оплачивать их в течение 2 месяцев, разделив сумму на 4 равные части.

Для этого достаточно последовательно выполнить следующие шаги:

Войти в мобильное приложение Trendyol;

Перейти в раздел «Покупай напрямую из Азербайджана»;

Добавить выбранный товар в корзину;

Выбрать способ оплаты «Купи сейчас, заплати позже»;

Ввести необходимую информацию для подтверждения.

Сервис, предлагаемый Birbank, полностью бесплатен, без процентов и комиссий. Клиенты могут воспользоваться возможностью совершать покупки на сумму от 50 до 500 AZN. Для активации кредитного лимита достаточно пройти биометрическую аутентификацию, указать FIN-код и номер мобильного телефона.

Подробнее: https://www.kapitalbank.az/bnpl

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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