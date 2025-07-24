Азербайджанский дзюдоист в шаге от медали на Всемирной Универсиаде

Азербайджанский дзюдоист Нариман Мирзоев поборется за бронзовую медаль на Всемирных студенческих играх в Германии.

В весовой категории до 73 кг 24-летний спортсмен победил бельгийца Рэя Маринкса и грузина Тенго Зиракашвили, но уступил призеру Олимпийских игр Адилю Османову - азербайджанцу, представляющему Молдову.

Затем в утешительной сетке Нариман взял верх над Мардоном Равшановым из Узбекистана и поборется за бронзу. Его соперником будет француз Ханс-Йоррис Ахибо.

Финальный блок стартует в 19:00 по бакинскому времени.

Пока в активе сборной Азербайджана на Всемирной Универсиаде 2 золота и 1 серебро, которые завоеваны групповой командой по художественной гимнастике.

В общекомандном зачете мы на текущий момент занимаем 15-е место.