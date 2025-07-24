Замминистра посоветовал студентам заниматься любимым делом

Во время встречи с участниками программы «Маарифчи», которая в этом году проводится в третий раз, Гурбанов порекомендовал молодежи правильно воспользоваться предоставленными возможностями, постоянно работать над собой и осваивать знания и навыки, соответствующие вызовам современного мира.

Заместитель министра особо подчеркнул, что опыт, получаемый участниками в рамках программы, играет важную роль в их становлении как профессиональных кадров. Обратившись к молодежи, он посоветовал заниматься любимым делом, ответил на вопросы участников и призвал их вести здоровый образ жизни и рационально организовывать свое свободное время.