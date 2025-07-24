Замминистра посоветовал студентам заниматься любимым делом

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов встретился с новыми участниками студенческо-выпускной программы стажировок «Маарифчи».
Во время встречи с участниками программы «Маарифчи», которая в этом году проводится в третий раз, Гурбанов порекомендовал молодежи правильно воспользоваться предоставленными возможностями, постоянно работать над собой и осваивать знания и навыки, соответствующие вызовам современного мира.
Заместитель министра особо подчеркнул, что опыт, получаемый участниками в рамках программы, играет важную роль в их становлении как профессиональных кадров. Обратившись к молодежи, он посоветовал заниматься любимым делом, ответил на вопросы участников и призвал их вести здоровый образ жизни и рационально организовывать свое свободное время.
Выступившие на встрече участники программы «Маарифчи» выразили благодарность за предоставленную возможность и поделились впечатлениями о том, какие перспективы открывает перед ними участие в этой программе.
Отметим, что в течение четырех месяцев отобранные участники будут проходить стажировку в Министерстве науки и образования, региональных управлениях образования, а также в различных структурных подразделениях Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.
Цель программы — предоставить студентам и выпускникам возможность стажировки, повысить их знания и навыки, применить теоретические знания на практике в реальных условиях и помочь молодежи приобрести профессиональные умения.