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Замминистра посоветовал студентам заниматься любимым делом

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16:14 681

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов встретился с новыми участниками студенческо-выпускной программы стажировок «Маарифчи».

Во время встречи с участниками программы «Маарифчи», которая в этом году проводится в третий раз, Гурбанов порекомендовал молодежи правильно воспользоваться предоставленными возможностями, постоянно работать над собой и осваивать знания и навыки, соответствующие вызовам современного мира.

Заместитель министра особо подчеркнул, что опыт, получаемый участниками в рамках программы, играет важную роль в их становлении как профессиональных кадров. Обратившись к молодежи, он посоветовал заниматься любимым делом, ответил на вопросы участников и призвал их вести здоровый образ жизни и рационально организовывать свое свободное время.

Выступившие на встрече участники программы «Маарифчи» выразили благодарность за предоставленную возможность и поделились впечатлениями о том, какие перспективы открывает перед ними участие в этой программе.

Отметим, что в течение четырех месяцев отобранные участники будут проходить стажировку в Министерстве науки и образования, региональных управлениях образования, а также в различных структурных подразделениях Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.

Цель программы — предоставить студентам и выпускникам возможность стажировки, повысить их знания и навыки, применить теоретические знания на практике в реальных условиях и помочь молодежи приобрести профессиональные умения.

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