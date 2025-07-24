Цены на дизель пошли вверх

Часть нового пакета санкций против России, которая направлена на ограничение потока топлива, изготовленного из российской сырой нефти, вступит в силу только в январе 2026 года, пишет Bloomberg.

«Европейский союз заявил, что новый комплекс мер, направленных на ограничение потока топлива, произведенного из российской нефти, не вступит в силу до января, что ослабило некоторые опасения, что они приведут к сокращению и без того сильного рынка дизельного топлива», - говорится в сообщении.

В документах, опубликованных на выходных, говорится о том, что запрет вступит в силу 21 января следующего года. Отмечается, что этот шаг фактически является запретом на один из основных обходных путей санкций в отношении российских поставок. Ранее крупные покупатели российской нефти, такие как Индия, смогли перерабатывать сырую нефть, купленную по дешевке в России, а затем продавать произведенное ими топливо Европе.

Сообщение появилось уже после объявления в пятницу о том, что группа будет настаивать на запрете импорта нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива, которые производятся в третьих странах из российской нефти, говорится в публикации.

«ЕС дал рынку дизельного топлива определенную передышку, опубликовав в последнюю минуту шестимесячный переходный период для импорта российских нефтепродуктов, полученных из третьих стран», - прокомментировала это Флоренс Шмит, аналитик Rabobank.

18 июля Совет ЕС принял 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые ударят по энергетическому, банковскому и военному секторах России, а также торговли с ЕС.

На фоне новых санкций Евросоюза против России цены на нефть остаются почти неизменными. Трейдеры оценивают возможные последствия для глобального рынка топлива. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов и торговались на уровне 69,34 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 17 центов - до 67,51 доллара.

Ранее сообщалось, что квартальные доходы России от ископаемого топлива упали до самых низких показателей с момента вторжения в Украину. Российские доходы от ископаемого топлива во втором квартале 2025 года упали на 18% в годовом исчислении - самый низкий показатель за квартал с момента вторжения в Украину. И это несмотря на увеличение объемов экспорта во втором квартале на 8% по сравнению с первым кварталом 2025 года.