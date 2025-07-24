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Ясамальский филиал Банка ABB возобновил свою деятельность по прежнему адресу

16:23 459

В рамках проекта трансформации филиальной сети Банка ABB был обновлен и Ясамальский филиал. Теперь филиал вновь обслуживает клиентов по своему прежнему адресу — город Баку, Ясамальский район, проспект Иншаатчылар, 14.

Здание филиала полностью приведено в соответствие с новой бренд-идентичностью Банка и отвечает актуальным стандартам современного банковского обслуживания. Здесь созданы все условия для удовлетворения финансовых потребностей как корпоративных, так и частных клиентов.

Одним из ключевых нововведений стало открытие цифровой зоны самообслуживания, позволяющей клиентам получать необходимые банковские услуги без участия сотрудников.

В Ясамальском филиале представлены все ключевые банковские продукты и услуги — от кредитования и кассово-расчетных операций до размещения вкладов, денежных переводов, оформления платежных карт, операций с наличной валютой и других финансовых решений.

Подробную информацию о продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях, на официальном сайте https://abb-bank.az, обратившись в Информационный центр по номеру 937, а также на официальной странице Банка ABB в Facebook.

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