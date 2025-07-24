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Под Петербургом готовятся к большой войне

16:29 1522

Власти города Тельмана под Петербургом заказывают план гражданской обороны и защиты населения. Судя по документации, он должен включать в себя краткую оценку возможной обстановки на территории поселения после нападения противника. Уточнено, что речь идет о применении современных средств поражения.

Также в документе должно быть сказано, какие действия должны быть применены в случае такого развития ситуации.

Из местного бюджета на эти цели будет отдано 209 тысяч рублей. В качестве оснований для заказа этих работ администрация приводит различные федеральные законы и постановления, датированные не позднее 2020 года.

В администрации Тельмана смогли лишь сообщить журналистам, что план разрабатывается в связи с необходимостью гражданской обороны населения.

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