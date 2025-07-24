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Лига конференций: «Араз-Нахчыван» против греков, «Сабах» против молдаван

Отдел спорта
16:37 680

Сегодня еще два азербайджанских футбольных клуба проведут свои еврокубковые матчи.

В Лиге конференций «Араз-Нахчыван» примет в Баку греческий «Арис», а «Сабах» в Кишиневе сыграет с молдавским «Петрокубом».

Для нахчыванского клуба это будет дебют в еврокубках. Игра с командой из Салоников пройдет на «Далга Арене» и начнется в 20:00. Судить встречу будет бригада из Румынии во главе с Андреем Чивулете.

Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Омония» (Кипр) – «Торпедо» (Грузия).

«Сабах» выйдет на свой матч в 21:00 по бакинскому времени. Игра с «Петрокубом» состоится на стадионе «Зимбру».

Судить игру будет израильская бригада арбитров, руководимая Галем Лейбовитцем.

Напомним, «Сабах» вылетел из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч словенскому клубу «Целе» (2:3, 3:3).

В случае победы над «Петрокубом» бакинцы сыграют в 3-м раунде с проигравшим в паре 2-го раунда Лиги Европы «Левски» (Болгария) – «Брага» (Португалия).

Вчера «Зиря» в Лиге конференций дома сыграла вничью 1:1 с хорватским «Хайдуком». Ответные матчи все три наши команды проведут 31 июля.

Вчера же «Карабах» в Лиге чемпионов разгромил в гостях ирландский «Шелбурн» - 3:0. Здесь ответная встреча пройдет 30 июля.

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