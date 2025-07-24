Лига конференций: «Араз-Нахчыван» против греков, «Сабах» против молдаван

Для нахчыванского клуба это будет дебют в еврокубках. Игра с командой из Салоников пройдет на «Далга Арене» и начнется в 20:00. Судить встречу будет бригада из Румынии во главе с Андреем Чивулете.

В Лиге конференций «Араз-Нахчыван» примет в Баку греческий «Арис», а «Сабах» в Кишиневе сыграет с молдавским «Петрокубом».

Сегодня еще два азербайджанских футбольных клуба проведут свои еврокубковые матчи.

Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Омония» (Кипр) – «Торпедо» (Грузия).

«Сабах» выйдет на свой матч в 21:00 по бакинскому времени. Игра с «Петрокубом» состоится на стадионе «Зимбру».

Судить игру будет израильская бригада арбитров, руководимая Галем Лейбовитцем.

Напомним, «Сабах» вылетел из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч словенскому клубу «Целе» (2:3, 3:3).