Залужный предрек войну до 2034 года

По его словам, российско-украинская война вступила в новую фазу — на истощение.

Война между Россией и Украиной может затянуться до 2034 года при условии неизменности нынешней военной стратегии. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный в интервью изданию «Левый берег».

«Украина вступила в новую фазу войны и если не позаботимся о долгосрочной защите, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Если Украина не изменит стратегию защиты и подходы к мобилизации ресурсов, война может продлиться до 2034 года», — заявил он.

Экс-главком считает, что армия РФ также изменила подходы к ведению боевых действий, используя тактику обескровливания ВСУ и гражданского населения.

По словам Залужного, на линии фронта сейчас есть позиции, созданные «не для прорыва, а для уничтожения».

Он также отметил, что война «старого» образца завершилась в конце 2023 года.