На фоне продолжающейся войны с Россией в международной поддержке Украины наметился тревожный разлом. Одной из ключевых причин стал законопроект № 12414, подписанный президентом Зеленским, который радикально меняет архитектуру украинской антикоррупционной инфраструктуры. По факту этот документ подчиняет Генеральной прокуратуре Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). При этом важно учесть, что руководство Генеральной прокуратуры назначается непосредственно президентом страны. Это решение спровоцировало волну возмущения как внутри Украины, так и среди ее международных партнеров, включая Европейский союз.

Принятие закона вызвало в стране первые с 2022 года масштабные акции протеста. Несмотря на угрозу российских обстрелов в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе, на улицы вышли тысячи граждан — от активистов до ветеранов и действующих военных. Их протест направлен против отхода власти от демократических стандартов, а также против монополизации президентской администрацией антикоррупционной повестки. Как и следовало ожидать, реакция ЕС была незамедлительной и резкой. Европейские чиновники выразили обеспокоенность подрывом независимости антикоррупционных органов и предупредили, что подобные шаги могут поставить под сомнение как перспективу вступления Украины в ЕС, так и продолжение финансовой и военной помощи Киеву. Тем не менее Владимир Зеленский не воспользовался правом вето, а подписал закон, пообещав позднее внести новый законопроект, который якобы восстановит независимость НАБУ и САП. Но учитывая подчинение этих органов генеральному прокурору, обещание президента выглядит малоубедительно как для украинского общества, так и для международного сообщества. Решение Зеленского вызвало серьезные подозрения в стремлении президента Украины полностью контролировать антикоррупционные расследования. По данным источников в бывшем составе правительства Украины, поводом для ликвидации независимости НАБУ могло стать расследование по делу о незаконном присвоении земель, в котором фигурировал бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Подобные действия власти интерпретируют как стремление обезопасить себя от возможных обвинений в коррупции.

Международные издания, в том числе POLITICO Europe, обратили внимание на усиливающиеся авторитарные тенденции в украинском руководстве. В редакционной колонке подчеркивается, что Украина сегодня сталкивается не только с очевидной внешней угрозой в лице Москвы, но и с внутренним вызовом — концентрацией власти в руках исполнительной ветви и личного аппарата президента Зеленского. Представителей оппозиции и гражданского общества все чаще обвиняют в «работе на Россию». Обвинения такого рода, по сути, превращаются в инструмент политических репрессий. Скепсис со стороны Брюсселя и Вашингтона усиливается на фоне многочисленных отставок независимых чиновников и министерских ротаций, ослабивших баланс между ветвями власти. Среди ушедших — бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, чья отставка вызвала обеспокоенность среди западных партнеров. Европейские дипломаты все чаще выражают в частном порядке недовольство политическим курсом Владимира Зеленского, отмечая, что по его инициативе кампания по «поиску коллаборационистов» все больше превращается в политическую охоту на ведьм. На фоне растущего внутреннего недовольства и давления со стороны ЕС президент Зеленский попытался продемонстрировать готовность к диалогу, заявив в вечернем обращении о намерении внести новый законопроект, который обеспечит «соблюдение всех норм независимости антикоррупционных институтов». Однако конкретика вновь осталась за рамками заявлений, а обещание прозвучало не как стратегическое намерение главы государства, а как тактическая уступка на фоне усиливающихся уличных протестов.

Скептически восприняли ситуацию и сами сотрудники НАБУ и САП. Руководители обоих ведомств, Семен Кривонос и Александр Клименко, провели совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что де-факто закон № 12414 демонтирует систему антикоррупционного контроля в стране. По их словам, независимость структур была уничтожена голосами 263 народных депутатов, восемнадцать из которых являются фигурантами расследований НАБУ. Этот факт не ускользнул от внимания аналитиков и общественности. Ряд украинских и международных наблюдателей, включая депутата от партии «Голос» Лесю Василенко и главу «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, выразили обеспокоенность по поводу подрыва демократических институтов. Шабунин предупредил, что новый закон дает генеральному прокурору (а по сути, администрации президента) возможность закрывать расследования против лиц, приближенных к власти. В свою очередь, Василенко отметила, что подобные действия несвоевременны и потенциально дестабилизируют страну, находящуюся в состоянии войны.