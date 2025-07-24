Из Кремля звонили в Киев и получили грубый отказ

Замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак звонил в Киев в первые часы войны, трубку взял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, и на уговоры Москвы сдаться ответил грубым отказом. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Кремль позвонил в Киев в первые часы полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить его признать поражение. Зазвонил телефон Ермака, на линии был заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак. Он посоветовал Ермаку убедить Зеленского сдаться или быть готовым встретить всю мощь российской армии», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает FT, глава офиса украинского лидера ответил Козаку: «Пошел ты!».