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Америка усаживает Израиль и Сирию за стол переговоров

18:08 462

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер находится в Париже, он собирается встретиться в пятницу с представителями Евросоюза для обсуждения переговоров с Ираном. Об этом информирует «Кан 11» со ссылкой на источники.

По их информации, Дермер проводит в Париже серию встреч с французскими и немецкими официальными лицами, чтобы синхронизировать позиции. Стороны также обсудят либо возвращение к ядерному соглашению, либо ужесточение санкций против Ирана.

Кроме того, источники утверждают, что в Париже Дермер должен встретиться с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани. Во встрече примет участие и специальный представитель президента США Дональда Трампа Том Баррак.

По данным других источников, в Париже находится глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

При этом источник, близкий к сирийским властям, заявил «Кан 11»: «Если Израиль не вернется на путь мира с Сирией, Иран и «Исламское государство» (ИГИЛ) вернутся в регион».

Ранее на этой неделе о планируемых трехсторонних переговорах, направленных на нормализацию обстановки на юге Сирии, сообщил Axios. По данным портала, на встрече должны обсуждаться меры по обеспечению безопасности в южной Сирии, а также усиление координации и линии связи между Сирией и Израилем с целью предотвратить новые кризисы в отношениях этих государств.

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