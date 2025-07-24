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Сирия обречена. Последнее предупреждение США

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Отдел информации
18:16 1788

После масштабных и кровопролитных столкновений, произошедших на прошлой неделе на территории Сирии, посол США в Турции и спецпредставитель президента Трампа по сирийскому урегулированию Том Баррак выступил в Бейруте с резким и недвусмысленным предупреждением в адрес сирийского президента Ахмада аш-Шараа.

Баррак призвал сирийское руководство срочно пересмотеть внутреннюю политику, указав, что в противном случае страна рискует потерять международную поддержку и оказаться на грани распада.

Баррак, которого в ряде западных аналитических центров называют «неофициальным губернатором Ближнего Востока от Трампа», заявил, что новая сирийская власть обязана выработать инклюзивную и динамичную модель управления

Баррак, тесно связанный с Трампом не только политически, но и через совместные бизнес-интересы, подчеркнул необходимость провести масштабную реструктуризацию сирийских вооружённых сил, восстановить регулярную армию, сократить влияние экстремистских элементов — прежде всего, группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», и усилить поиск региональных союзников в сфере безопасности. По словам спецпредставителя президента США, без этих шагов Сирия теряет не только легитимность, но и дееспособность в качестве суверенного государства.

Баррак также акцентировал внимание на том, что Ахмад аш-Шараа, пришедший к власти при поддержке вооружённых формирований после многолетней гражданской войны и свержения режима Башара Асада, сам оказался в положении, когда прежняя коалиция становится источником нестабильности.

После победы в конфликте аш-Шараа обещал защищать интересы этноконфессиональных меньшинств, однако выполнение этих обещаний оказалось под серьёзным вопросом. В марте начались конфликты с алавитскими группами, связанными с семьёй Асадов, а в июле в провинции Сувейда вспыхнули вооружённые столкновения между друзами, суннитскими бедуинскими племенами и правительственными силами, жертвами которых по различным оценкам стали сотни человек.

После победы в конфликте аш-Шараа обещал защищать интересы этноконфессиональных меньшинств, однако выполнение этих обещаний оказалось под серьёзным вопросом

Баррак, которого в ряде западных аналитических центров называют «неофициальным губернатором Ближнего Востока от Трампа», заявил, что новая сирийская власть обязана выработать инклюзивную и динамичную модель управления, основанную на участии всех этнических и религиозных групп. Он отверг обвинения в адрес правительственных сил в причастности к насилию против друзов, утверждая, что имеются доказательства, которые подтверждают: чтобы спровоцировать бойню, боевики «Исламского государства» использовали форменную одежду сирийской армии. Баррак указал на сомнительность видео, распространяемых в соцсетях, и отметил их манипулятивный характер.

Он также подтвердил, что регулярные войска Сирии не входили в Сувейду по настоянию Израиля, с которым было достигнуто соответствующее соглашение. Эта деталь, подчеркнутая публично, демонстрирует сложную архитектуру неформальных договорённостей между региональными игроками при участии США.

13 июля, благодаря посредничеству США, было достигнуто соглашение о прекращении огня между друзами и бедуинскими кланами. Однако, по мнению Баррака, отсутствие чёткой системы передачи власти или хотя бы контуров возможной преемственности делает режим аш-Шараа весьма уязвимым. Подняв тему целесообразности политики, ведущей страну к системному кризису при полном отсутствии плана «Б», Баррак спросил:

«Если этот режим рухнет, значит, кто-то сознательно подвёл его к краху. Но ради чего, если даже преемника нет?»

Кто же они, идущие вместо?

Спецпосланник Трампа  также выразил обеспокоенность тем, что в случае институционального краха Сирия может оказаться в ещё более тяжёлом положении, чем Афганистан и Ливия после западного вмешательства. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты не поддерживают удары Израиля по Дамаску, считая такие действия дестабилизирующими. Несмотря на враждебную риторику Израиля по отношению к действующей сирийской власти, Баррак призвал еврейское государство к политическому диалогу с аш-Шараа и предложил услуги США в качестве нейтрального посредника.

По его словам, сам Ахмад аш-Шараа с начала своего президентства последовательно демонстрировал открытость к возможности нормализации отношений с Израилем. Эти сигналы, ранее не афишировавшиеся, но озвученные в ходе двусторонних контактов, свидетельствуют о наличии осторожного, но реального дипломатического маневра.

Баррак отметил, что США не стремятся диктовать Сирии модель её политического устройства, но настаивают на соблюдении базовых принципов — территориального единства, инклюзивности, правового порядка и стабильности. Если итогом реформ станет федерализация Сирии, то Вашингтон, по словам Тома Баррака, не будет препятствовать такому сценарию.

«Если в конце концов в Сирии будет создано федеративное правительство — это их решение», - подчеркнул Том Баррак.

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