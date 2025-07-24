Сирия обречена. Последнее предупреждение США

После масштабных и кровопролитных столкновений, произошедших на прошлой неделе на территории Сирии, посол США в Турции и спецпредставитель президента Трампа по сирийскому урегулированию Том Баррак выступил в Бейруте с резким и недвусмысленным предупреждением в адрес сирийского президента Ахмада аш-Шараа. Баррак призвал сирийское руководство срочно пересмотеть внутреннюю политику, указав, что в противном случае страна рискует потерять международную поддержку и оказаться на грани распада.

Баррак, тесно связанный с Трампом не только политически, но и через совместные бизнес-интересы, подчеркнул необходимость провести масштабную реструктуризацию сирийских вооружённых сил, восстановить регулярную армию, сократить влияние экстремистских элементов — прежде всего, группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», и усилить поиск региональных союзников в сфере безопасности. По словам спецпредставителя президента США, без этих шагов Сирия теряет не только легитимность, но и дееспособность в качестве суверенного государства. Баррак также акцентировал внимание на том, что Ахмад аш-Шараа, пришедший к власти при поддержке вооружённых формирований после многолетней гражданской войны и свержения режима Башара Асада, сам оказался в положении, когда прежняя коалиция становится источником нестабильности. После победы в конфликте аш-Шараа обещал защищать интересы этноконфессиональных меньшинств, однако выполнение этих обещаний оказалось под серьёзным вопросом. В марте начались конфликты с алавитскими группами, связанными с семьёй Асадов, а в июле в провинции Сувейда вспыхнули вооружённые столкновения между друзами, суннитскими бедуинскими племенами и правительственными силами, жертвами которых по различным оценкам стали сотни человек.

Баррак, которого в ряде западных аналитических центров называют «неофициальным губернатором Ближнего Востока от Трампа», заявил, что новая сирийская власть обязана выработать инклюзивную и динамичную модель управления, основанную на участии всех этнических и религиозных групп. Он отверг обвинения в адрес правительственных сил в причастности к насилию против друзов, утверждая, что имеются доказательства, которые подтверждают: чтобы спровоцировать бойню, боевики «Исламского государства» использовали форменную одежду сирийской армии. Баррак указал на сомнительность видео, распространяемых в соцсетях, и отметил их манипулятивный характер. Он также подтвердил, что регулярные войска Сирии не входили в Сувейду по настоянию Израиля, с которым было достигнуто соответствующее соглашение. Эта деталь, подчеркнутая публично, демонстрирует сложную архитектуру неформальных договорённостей между региональными игроками при участии США. 13 июля, благодаря посредничеству США, было достигнуто соглашение о прекращении огня между друзами и бедуинскими кланами. Однако, по мнению Баррака, отсутствие чёткой системы передачи власти или хотя бы контуров возможной преемственности делает режим аш-Шараа весьма уязвимым. Подняв тему целесообразности политики, ведущей страну к системному кризису при полном отсутствии плана «Б», Баррак спросил: «Если этот режим рухнет, значит, кто-то сознательно подвёл его к краху. Но ради чего, если даже преемника нет?»