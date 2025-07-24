Ильхам Алиев соболезнует Путину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета «Ан-24» в Амурской области.

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета «Ан-24» в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», - говорится в послании главы азербайджанского государства.

Российский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области 24 июля. На борту было около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли. Самолет летел из Хабаровска в Тынду через Благовещенск.