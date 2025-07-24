USD 1.7000
EUR 2.0016
RUB 2.1684
Подписаться на уведомления
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика
Новость дня
Стало известно, почему в паре партий нефти Азербайджана хлорорганика

Трамп выходит из канализационного люка

объектив haqqin.az
Отдел информации
18:34 936

Тель-Авив (Израиль). Израильтяне идут с мешками муки к зданию Министерства обороны, протестуя против нехватки продовольствия в секторе Газа

Нью-Йорк (США). Скульптура Дональда Трампа, выходящего из канализационного люка, созданная художником Джеймсом Коломиной, выставлена в Манхэттене

Бирмингем (Великобритания). Цветы, оставленные возле мурала после смерти лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна

Палермо (Италия). Лесные бригады пытаются остановить распространение пожаров в горах Мирто

Малолос (Филиппины). Молодожёны идут рука об руку во время своей свадьбы в затопленной дождем церкви

Последствия проливных дождей в Южной Корее

Бримстэйдж (Великобритания). Садовый лабиринт на кукурузном поле

Лига конференций: «Араз-Нахчыван» против греков, «Сабах» против молдаван
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» против греков, «Сабах» против молдаван Стартовые составы; обновлено 19:13
19:13 1105
Трамп выходит из канализационного люка
Трамп выходит из канализационного люка объектив haqqin.az
18:34 937
Оверчук: Азербайджан негодует, мы тоже негодуем
Оверчук: Азербайджан негодует, мы тоже негодуем видео; обновлено 17:53
17:53 6739
Ильхам Алиев соболезнует Путину
Ильхам Алиев соболезнует Путину
18:21 2037
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
14:32 4915
Заявление Кремля по Зангезурскому коридору
Заявление Кремля по Зангезурскому коридору все еще актуально
12:30 7502
Зеленский ударил в спину демократии
Зеленский ударил в спину демократии главная тема
17:26 1862
В Баку большая проблема с водой
В Баку большая проблема с водой что происходит?; все еще актуально
13:23 5898
Из Кремля звонили в Киев и получили грубый отказ
Из Кремля звонили в Киев и получили грубый отказ
17:40 2446
Подарок под названием «Крым»
Подарок под названием «Крым» былое и думы
17:04 2944
Оверчук опечален: В Баку не приглашают…
Оверчук опечален: В Баку не приглашают… видео
15:40 5072

ЭТО ВАЖНО

Лига конференций: «Араз-Нахчыван» против греков, «Сабах» против молдаван
Лига конференций: «Араз-Нахчыван» против греков, «Сабах» против молдаван Стартовые составы; обновлено 19:13
19:13 1105
Трамп выходит из канализационного люка
Трамп выходит из канализационного люка объектив haqqin.az
18:34 937
Оверчук: Азербайджан негодует, мы тоже негодуем
Оверчук: Азербайджан негодует, мы тоже негодуем видео; обновлено 17:53
17:53 6739
Ильхам Алиев соболезнует Путину
Ильхам Алиев соболезнует Путину
18:21 2037
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
Захарова об опасности разбалансировки на Южном Кавказе
14:32 4915
Заявление Кремля по Зангезурскому коридору
Заявление Кремля по Зангезурскому коридору все еще актуально
12:30 7502
Зеленский ударил в спину демократии
Зеленский ударил в спину демократии главная тема
17:26 1862
В Баку большая проблема с водой
В Баку большая проблема с водой что происходит?; все еще актуально
13:23 5898
Из Кремля звонили в Киев и получили грубый отказ
Из Кремля звонили в Киев и получили грубый отказ
17:40 2446
Подарок под названием «Крым»
Подарок под названием «Крым» былое и думы
17:04 2944
Оверчук опечален: В Баку не приглашают…
Оверчук опечален: В Баку не приглашают… видео
15:40 5072
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться