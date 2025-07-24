Трамп выходит из канализационного люка

Тель-Авив (Израиль). Израильтяне идут с мешками муки к зданию Министерства обороны, протестуя против нехватки продовольствия в секторе Газа
Нью-Йорк (США). Скульптура Дональда Трампа, выходящего из канализационного люка, созданная художником Джеймсом Коломиной, выставлена в Манхэттене
Бирмингем (Великобритания). Цветы, оставленные возле мурала после смерти лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна
Палермо (Италия). Лесные бригады пытаются остановить распространение пожаров в горах Мирто
Малолос (Филиппины). Молодожёны идут рука об руку во время своей свадьбы в затопленной дождем церкви
Последствия проливных дождей в Южной Корее
Бримстэйдж (Великобритания). Садовый лабиринт на кукурузном поле