Переговоры снова в тупике

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию с ведущихся в Дохе переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

«В связи с ответом ХАМАС, полученным сегодня утром, было решено вернуть переговорную группу для дальнейших консультаций в Израиле. Мы ценим посреднические усилия Катара и Египта и усилия посланника [президента США Стивена] Уиткоффа, направленные на достижение прорыва на переговорах», - говорится в сообщении.

В четверг утром канцелярия Нетаньяху сообщила, что получила от посредников ответ представителей палестинского движения ХАМАС и теперь внимательно его изучает. Как сообщил телерадиокомпании Kan израильский чиновник, участвующий в переговорах, новый ответ выглядит «более позитивным», чем предыдущий. Как утверждал телеканал Al Hadath, документ содержит требование «отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора» на юге Газы. ХАМАС также настаивает на том, чтобы хотя бы «часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда посредством ООН и его агентств» и не распределялась бы при участии Фонда гуманитарной помощи Газе.

Издание The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники писало: «Посредники по сделке о прекращении огня в обмен на заложников отказались сообщить ответ ХАМАС на предложенную Израилем сделку, заявив, что это несерьезный ответ». По словам источников, посредники предложили ХАМАС пересмотреть позицию и вернуться к переговорам «с серьезным ответом».