SOCAR забирает Узбекистан

Как сообщает haqqin.az, такое решение зафиксировано в подписанном 24 июля Соглашении о разделе продукции (СРП), предусматривающем разведку, разработку и добычу на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона Узбекистана, сообщила SOCAR.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) станет оператором геологоразведочных работ на шести инвестиционных блоках "Устюрт" в Узбекистане - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой.

"На начальном этапе действия Соглашения предусматривается проведение геологоразведочных работ с целью определения перспективных участков. В течение этого периода SOCAR будет выступать в качестве оператора. Согласно документу, планируется завершение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода", - уточнено в сообщении.

В SOCAR считают, что Соглашение открывает новые возможности для стратегического сотрудничества в энергетической сфере и принесет пользу обеим сторонам.

На площади не менее 1 тыс. кв. км планируется провести 3D сейсморазведку и по результатам начать геологоразведочные работы на одной скважине.

В случае открытия углеводородных месторождений промышленного значения стороны приступают к этапу их освоения и последующей добычи.

Узбекистан уверен в продуктивности площади.