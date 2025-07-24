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SOCAR забирает Узбекистан

Отдел экономики
18:45 715

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) станет оператором геологоразведочных работ на шести инвестиционных блоках "Устюрт" в Узбекистане - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой.

Как сообщает haqqin.az, такое решение зафиксировано в подписанном 24 июля Соглашении о разделе продукции (СРП), предусматривающем разведку, разработку и добычу на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона Узбекистана, сообщила SOCAR.

Участниками контракта являются SOCAR, "Узбекнефтегаз" и правительство Узбекистана.

Месторождение "Устюрт"

"На начальном этапе действия Соглашения предусматривается проведение геологоразведочных работ с целью определения перспективных участков. В течение этого периода SOCAR будет выступать в качестве оператора. Согласно документу, планируется завершение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода", - уточнено в сообщении.

В SOCAR считают, что Соглашение открывает новые возможности для стратегического сотрудничества в энергетической сфере и принесет пользу обеим сторонам.

На площади не менее 1 тыс. кв. км планируется провести 3D сейсморазведку и по результатам начать геологоразведочные работы на одной скважине.

В случае открытия углеводородных месторождений промышленного значения стороны приступают к этапу их освоения и последующей добычи.

Узбекистан уверен в продуктивности площади.

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