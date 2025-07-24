Азербайджан передал Узбекистану Юсупова

Азербайджан передал Узбекистану гражданина, объявленного в международный розыск, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, по ходатайству Генпрокуратуры Узбекистана в эту страну экстрадирован Юсупов Амонбек Абдулхакович (Yusupov Amonbek Abdulkhakovich), 1982 года рождения. Он обвиняется на родине в совершении преступления, связанного с унижением чести и достоинства президента, и находился в межгосударственном розыске.

Юсупова задержали на территории Азербайджана в апреле текущего года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года было принято решение об экстрадиции. Обвиняемого передали компетентному органу Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.