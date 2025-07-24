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Сербия возвращает все свое золото

18:55 457

Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране, передает Bloomberg.

«Центральный банк Сербии планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно 6 миллиардов долларов на территорию страны, чтобы обеспечить безопасность запасов в периоды кризиса», - пишет агентство.

По его данным, это сделает Сербию первой страной в Восточной Европе, которая не будет хранить свое золото в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.

Национальный банк Сербии уточнил, что усилия по возвращению ресурсов начались в 2021 году на фоне «усиления глобальной неопределенности».

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