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Трамп дал слово

19:09 303

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уничтожать бизнес главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

«Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприниматели в нашей стране процветали как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США», — написал американский лидер.

По его словам, «мы каждый день бьем рекорды, и я хочу, чтобы так продолжалось!» — заверил глава Белого дома.

Ранее Маск предупредил руководство Tesla, что компанию ждут несколько тяжелых кварталов из-за отмены господдержки для электрокаров. По его мнению, добиться «убедительных» показателей производитель сможет только к концу 2026 года.

Трамп и Маск поссорились из-за «большого и прекрасного билля» — законопроекта о налоговых послаблениях и увеличении потолка госдолга, который бизнесмен критиковал. По мнению миллиардера, законопроект причинит «огромный стратегический вред» Соединенным Штатам. Он называл его «совершенно безумным и разрушительным» документом, который «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего». Законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн и «поставит Америку на путь долгового рабства», утверждал бизнесмен. Трамп, в свою очередь, заявлял, что Маск «расстроен» тем, что потерял мандат на производство электромобилей, и грозил ему сокращением субсидий, без которых бизнесмену, уверял президент, пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку». После ссоры с Трампом Маск объявил о создании новой партии, которую назвал «Америка», на что американский лидер ответил, что ему «грустно наблюдать», как миллиардер полностью «слетел с катушек».

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