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Yaban PUB покоряет Баку!

Тамилла Алиева, собкор
19:48 1743

В Баку состоялось открытие седьмого по счету паб-ресторана сети Yaban. Заведение расположено на дороге Мардакян – Бузовна, на улице Рухуллы Ахундова, рядом с рестораном Qədim Qəbələ.

В паб-ресторане созданы комфортные условия для приятного времяпрепровождения гостей: установлены столики на открытом воздухе, оборудованы беседки и отдельные кабинеты.

Каждый день под звуки живой музыки посетители смогут попробовать блюда, специально разработанные для ресторана, а также сорта пива известных мировых брендов.

В ассортименте — разливное пиво от ведущих мировых марок: немецкие Erdinger, HB München, Weihenstephan, Franziskaner, Bitburger, Benediktiner, бельгийские Leffe, Blanche de Bruxelles, Stella Artois, Hoegaarden, чешские Pražačka и Budweiser, а также фирменное пиво Yaban Special — светлое и темное, сваренное по специальному рецепту.

Посетителям также предлагается широкий выбор бутылочного пива: бельгийское вишневое Blanche de Bruxelles, российские Жигули и безалкогольная «Балтика», HB München, чешские Pražačka и Budweiser, Blanche Rose, Blanche de Bruxelles, Hoegaarden, Stella Artois, немецкие Weihenstephan и Erdinger (безалкогольное), турецкое пиво Efes (как безалкогольное, так и разливное), Miller, а также мексиканское Corona. Кроме того, пиво Efes (Турция), Жигули и Балтика (Россия) также будет продаваться на разлив.

Гости не столкнутся с трудностями при парковке: у ресторана имеется собственная автостоянка.

Сеть ресторанов Yaban начала свою деятельность в 2008 году с первого ресторана, открытого по адресу: Баку, Наримановский район, улица Максуда Ализаде, 50 — рядом со спортивной базой «Нефтчи». Благодаря своему оригинальному стилю, вкусным блюдам и качественному обслуживанию, заведение завоевало популярность среди гостей. Со временем сеть расширилась и превратилась в один из узнаваемых брендов Азербайджана.

Сегодня филиалы сети Yaban действуют в разных частях столицы — в районе Бакинского бульвара, рядом с Дворцом водных видов спорта, также у Площади Государственного флага, на улице Ашуга Моллы Джума в Наримановском районе, на улице Сабита Оруджева в Хатаинском районе и на улице Гасана Меджидова в Ясамальском районе.

Yaban PUB заслужил признание благодаря фирменному стилю, разнообразному меню и высокому уровню сервиса. Сегодня бренд по праву занимает одно из ведущих мест в ресторанной индустрии Азербайджана.

Ресторан Yaban в Мардакяне уже обслуживает клиентов. А с 27 июля откроется и будет готов принимать посетителей филиал в комплексе Sea Breeze.

Yaban PUB предлагает своим гостям в праздничные и выходные дни завтраки с 10.00 до 13:00.

В Yaban PUB Вас ждут с нетерпением! Приходите, не откладывая…

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