Шесть лет за «Слава Украине!»

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге назначил шесть лет колонии общего режима 66-летнему Александру Антонову, который обладает российским, украинским и американским гражданством. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Антонов признан виновным в призыве к террористической деятельности и по двум эпизодам призывов к экстремистской деятельности.

Антонова задержали в марте этого года в Псковской области на границе с Эстонией после того, как у него в телефоне был найден комментарий «Слава Украине!».

Силовики также обнаружили его комментарии в поддержку ВСУ, в частности, полка «Азов», в чатах пабликов «Украина 365» и «Украинский диалог». Антонова дважды отправляли под административный арест, а потом поместили в СИЗО как обвиняемого по уголовному делу. Он признал вину, высказал сожаление и попросил прощения у всех, кто видел его комментарии. Судя по оглашенным прокурором документам, Антонов направил 300 тысяч рублей российской армии.