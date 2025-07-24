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Умер знаменитый рестлер и актер Халк Хоган

20:37 375

Американский актер и рестлер Терри Джин Боллеа, более известный как Халк Хоган, умер в возрасте 71 года, сообщает TMZ.

По информации TMZ, рано утром сотрудники медицинской службы были направлены в дом Хогана в городе Клируотер (штат Флорида). Операторы медицинской службы передали, что поводом для вызова бригады стала остановка сердца.

TMZ отмечает, что несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме. Американские СМИ писали, что актер страдает от осложнений после операции на шее, которую перенес в мае. Представитель Хогана тогда сообщил TMZ, что актеру потребовалась операция на шейном отделе позвоночника, чтобы он «почувствовал себя немного лучше».

Халк Хоган родился 11 августа 1953 года. Карьеру рестлера он начал в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. Параллельно он снимался в кино — первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он снимался в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер», фильмах «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион».

Свой первый чемпионский титул World Wrestling Entertainment Хоган завоевал в 1984 году. За свою карьеру он 12 раз становился чемпионом мира: шесть раз в WWF и шесть раз в World Championship Wrestling, на протяжении долгого времени оставаясь рекордсменом по длительности чемпионских титулов.

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