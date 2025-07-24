Кому Россия и Иран шлют сигналы с Каспия?

Как сообщалось ранее, 22 июля Россия и Иран начали совместные военно-морские учения в Каспийском море. Они продолжались три дня и завершились 24 июля. Согласно официальной версии, целью учений было укрепление взаимодействия между военно-морскими силами двух стран, а также отработка совместных поисково-спасательных операций. Совместные военно-морские учения под названием CASAREX 2025 завершились смотром кораблей-участников в Каспийском море. В ходе смотра был замечен также иранский командный корабль «Сепар».

Заключительный парад, прошедший под лозунгом «Вместе за безопасное Каспийское море», включал демонстрацию военно-морских и военно-воздушных сил ВМС Ирана. В частности, были представлены ракетные катера «Сепар», «Пейкан», «Джошан» и «Дерфаш», а также судно «Шахид Басир», принадлежащее Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В мероприятии также приняли участие патрульный катер «Хайдар» морской полиции Ирана, судно «Пак Бум» Портовой и морской организации, буксиры «Хараз» и «Энзели», два вертолета AB-212 и российское поисково-спасательное судно СБ738. Российская пропаганда старается увязать эти учения с напряженностью в отношениях между Баку и Москвой. В риторике пропагандистских кругов утверждается, что Москва и Тегеран проводят эти маневры в ответ на сближение Азербайджана с Западом, включая НАТО.

После завершения учений с участием Ирана корабли Каспийской флотилии России не вернулись в пункты постоянной дислокации. Это связано с тем, что 23 июля Министерство обороны России объявило о начале масштабных военно-морских маневров под названием «Июльский шторм», которые одновременно проходят в Арктике, Тихом океане, а также в Балтийском и Каспийском морях. В этих учениях участвуют более 15 тысяч военнослужащих, свыше 150 кораблей, 120 самолетов, 10 ракетных комплексов и 950 единиц другой техники. Планируется, что маневры продлятся до 27 июля. Минобороны России заявило, что операция «Июльский шторм» направлена на «оценку готовности флотов к выполнению нестандартных оперативных задач». В этом контексте особое внимание уделяется развертыванию сложных систем, включая высокоточное оружие большой дальности и беспилотные технологии. Операции в открытом море позволяют военно-морским силам отрабатывать методы борьбы с подводными лодками, а также практиковать защиту военных объектов, торговых маршрутов и других стратегически важных экономических зон.

Сценарии учений также предполагают моделирование атак с использованием беспилотников и других средств, с нанесением ответных ударов как по морским, так и по наземным целям. На учениях «Июльский шторм» могут быть отработаны пуски гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом в комментарии для издания «Известия» заявил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. «Судя по заявлениям ведомства, а также проанализировав опубликованные Минобороны видеоматериалы, можно сделать вывод, что в учениях задействован широкий спектр ударных систем — как противокорабельных морского и берегового базирования, так и предназначенных для ударов по наземным целям с носителей, включая подводные лодки и авиацию. С учетом масштабов учений, нельзя исключать и применение гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», — отметил Корнев. Западные СМИ пишут, что с помощью этих масштабных военно-морских учений Путин пытается продемонстрировать готовность к затяжному геополитическому противостоянию с Европой и США.