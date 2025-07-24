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ЧП в немецком порту: в Эльбу попало около 12 тонн топлива

21:35 397

В результате столкновения двух судов в немецком порту Куксхафен, расположенном в устье Эльбы в месте ее впадения в Северное море, в воду вылилось 12 тысяч литров дизельного топлива — все содержимое бака пострадавшего судна. Часть разлива уже ликвидирована, работы продолжаются.

Об этом сообщает немецкое информагентство dpa со ссылкой на Центральную службу ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

Экстренные службы установили боновые заграждения и собирают масляную пленку с поверхности воды с помощью специальных устройств — скиммеров. В среду работы продолжались до наступления темноты и будут продолжены в пятницу утром. Ночью загрязненную зону будет охранять патруль.

Ранее объем вылившегося топлива оценивался в 6 тысяч литров. Инцидент произошел 23 июля — 60-метровый танкер Capella столкнулся с 44-метровым судном снабжения Coastal Legend. В результате судно снабжения получило трещину длиной около 80 сантиметров. Экипажи обоих судов не пострадали и смогли пришвартоваться в порту. Dpa со ссылкой на полицию сообщает, что причиной столкновения стала ошибка капитана танкера — он «неверно оценил обстоятельства», заходя в гавань.

Оценить ущерб пока невозможно. Однако представители организации Greenpeace и Немецкого союза охраны природы предупреждают, что последствия будут длительными и тяжелыми, — нефть препятствует кислородному обмену между водой и воздухом, что грозит удушьем планктону и рыбам, и покрывает ядовитой пленкой перья водоплавающих птиц. Кроме того, топливо может осесть на дно и долго выделять отравляющие вещества.

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