ЧП в немецком порту: в Эльбу попало около 12 тонн топлива

Об этом сообщает немецкое информагентство dpa со ссылкой на Центральную службу ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

В результате столкновения двух судов в немецком порту Куксхафен, расположенном в устье Эльбы в месте ее впадения в Северное море, в воду вылилось 12 тысяч литров дизельного топлива — все содержимое бака пострадавшего судна. Часть разлива уже ликвидирована, работы продолжаются.

Экстренные службы установили боновые заграждения и собирают масляную пленку с поверхности воды с помощью специальных устройств — скиммеров. В среду работы продолжались до наступления темноты и будут продолжены в пятницу утром. Ночью загрязненную зону будет охранять патруль.

Ранее объем вылившегося топлива оценивался в 6 тысяч литров. Инцидент произошел 23 июля — 60-метровый танкер Capella столкнулся с 44-метровым судном снабжения Coastal Legend. В результате судно снабжения получило трещину длиной около 80 сантиметров. Экипажи обоих судов не пострадали и смогли пришвартоваться в порту. Dpa со ссылкой на полицию сообщает, что причиной столкновения стала ошибка капитана танкера — он «неверно оценил обстоятельства», заходя в гавань.

Оценить ущерб пока невозможно. Однако представители организации Greenpeace и Немецкого союза охраны природы предупреждают, что последствия будут длительными и тяжелыми, — нефть препятствует кислородному обмену между водой и воздухом, что грозит удушьем планктону и рыбам, и покрывает ядовитой пленкой перья водоплавающих птиц. Кроме того, топливо может осесть на дно и долго выделять отравляющие вещества.