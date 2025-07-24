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Пашинян передал часть Тавушской области Азербайджану в аренду

армянские СМИ
21:54 951

В армянском сегменте социальных сетей появилось видео, на котором жители граничащих с Азербайджаном сел Армении утверждают, что их начали принудительно выселять из своих домов. Как минимум один из таких случаев был зафиксирован в селе Вазашен, расположенном в Тавушской области, пишут армянские СМИ.

Пользователи соцсетей со ссылкой на свидетелей рассказывают, что выселения начались в ранние утренние часы — около четырех утра. Они утверждают, что в село въехала тяжелая техника в сопровождении полиции. Некоторые дома были снесены несмотря на то, что внутри еще находились люди. По сообщениям местных жителей, как минимум одна пожилая женщина скончалась, несколько человек были госпитализированы, а семеро мужчин, пытавшихся защитить свои дома, задержаны.

Причина происходящего, как утверждают местные жители, в тайных договоренностях между армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанской стороной. Утверждается, что Ереван готовится передать часть Тавушской области — в том числе и территорию вокруг Вазашена — в аренду Азербайджану сроком на 50 лет. В рамках соглашения предусмотрен приоритетный доступ для азербайджанских компаний к инвестиционным и инфраструктурным проектам в регионе.

Армянские власти официально не подтверждают факт аренды. Для Еревана такой формат может стать компромиссной формой «территориального урегулирования», не сопровождающейся официальной передачей земли, но фактически означающей экономический и административный контроль Азербайджана.

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