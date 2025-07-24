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В Киеве новая волна протестов

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24 июля 2025, 22:38 1563

В Киеве в четверг вечером, 24 июля, люди массово вышли на протесты против закона, который урезает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

РБК-Украина передает, что на третий день митингов в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко также собрались люди с плакатами. Однако число протестующих сегодня значительно меньше, чем вчера.

Митингующие выбрали место возле театра потому, что это близко к Офису президента Украины на Банковой.

Помимо Киева, акции протеста против закона, ограничивающего права НАБУ и САП, сегодня прошли в Харькове, Ровно, Николаеве. В предыдущие два дня митингующие собирались также во Львове, Харькове, Днепре и других городах.

22 июля Верховная Рада приняла закон, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Генеральный прокурор имеет право вмешиваться в ход расследований: передавать дела другим органам, менять подследственность и давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП. Из-за этого в украинских городах начались масштабные протесты. Недовольство документом выразили и в Евросоюзе. А уже сегодня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, касающийся независимости антикоррупционных органов. Новый документ «отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов».

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