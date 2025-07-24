В Киеве новая волна протестов

В Киеве в четверг вечером, 24 июля, люди массово вышли на протесты против закона, который урезает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

РБК-Украина передает, что на третий день митингов в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко также собрались люди с плакатами. Однако число протестующих сегодня значительно меньше, чем вчера.