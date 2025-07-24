Российского военного нашли мертвым в Гюмри

В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего с колото-резаными ранами на руках, сообщают армянские СМИ.
По предварительным данным, 24-летний гражданин России К.Антоненко служил на 102-й российской военной базе.
В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего с колото-резаными ранами на руках, сообщают армянские СМИ.
По предварительным данным, 24-летний гражданин России К.Антоненко служил на 102-й российской военной базе.
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