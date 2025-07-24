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Армения отказала Трампу

24 июля 2025, 23:33 1081

Армения не приняла предложение Соединенных Штатов об аренде дороги в 42 км через Сюник (часть Зангезурского коридора). Об этом заявил глава комитета Национального собрания Армении по евроинтеграции от правящей фракции «Гражданский договор» Арман Егоян в интервью Factor TV.

«Мы увидели риск не в самой реализации функций, а именно в аренде как таковой. Это могло бы повлечь уступки в вопросах суверенитета. Такой вариант для нас был неприемлем», - заявил Егоян.

По его словам, правительство Армении согласно рассматривать вопрос разблокирования коммуникаций региона в рамках соблюдения принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и территориальной целостности.

Накануне испанское издание Periodista Digital со ссылкой на «секретный меморандум» между Арменией, Азербайджаном и США утверждало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился создать «Мост Трампа» - транспортный коридор длиной 42 километра, который пройдет через Сюникскую область (Западный Зангезур) и соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Управление транспортным коридором, как отмечало издание, должно осуществляться частной американской компанией.

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