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Макрон принял решение: Франция признает Государство Палестина

24 июля 2025, 23:47 343

Франция официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в X.

«Я принял решение, что Франция признает Государство Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года. Сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению», - заявил Макрон. 

Президент Франции подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня, демилитаризации ХАМАС, а также обеспечения безопасности и восстановления региона. 

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