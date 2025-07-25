Страны ОБСЕ начинают расследование пыток украинских военных в России

Страны решили задействовать «Московский механизм», то есть договор, по которому члены ОБСЕ могут расследовать нарушения прав человека в одной из стран-участниц.

Сорок стран, входящих в ОБСЕ, заявили о начале формального расследования пыток и плохого обращения с украинскими военными, захваченными Россией в плен. Об этом передает BBC.

В заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании, сказано, что несколько независимых международных организаций, в том числе структуры ООН, получили доказательства массового применения Россией пыток против украинских пленных.

«Выжившие описывали широкий спектр методов пыток и плохого обращения с украинскими военнопленными, включая крайне жестокие физические избиения; пытки электричеством (в том числе направленные против гениталий); чрезмерно интенсивные физические упражнения, пытки неудобной позой; травлю собаками; имитацию казни (в том числе повешения); угрозы физического насилия и смерти; сексуализированное насилие, включая изнасилования; угрозы изнасилования и кастрации; угрозы совершения сексуальных актов под давлением, а также другие формы унижения», — пишут авторы заявления, подписанного 40 странами.

По их заключению, есть свидетельства того, что российские власти применяли подобные практики сознательно, намеренно и централизованно, поскольку пытки фиксировались сразу во многих центрах содержания пленных.

В заявлении говорится, что пытки являются нарушением гуманитарного права и «равноценны самым серьезным международным преступлениям».

«Московский механизм» был одобрен на конференции ОБСЕ в Москве в 1991 году. За время российского вторжения в Украину он был трижды задействован.