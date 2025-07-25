В Армении застрелился военнослужащий пограничных войск СНБ, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что между двумя военнослужащими произошел конфликт. После один из них выстрелил в себя.
В Армении застрелился военнослужащий пограничных войск СНБ, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что между двумя военнослужащими произошел конфликт. После один из них выстрелил в себя.
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