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Глобальный сбой в работе Starlink. Маск пообещал скоро восстановить

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Вечером 24 июля по всему миру сообщили о сбое в работе Starlink. Причины сбоя неизвестны.

В Starlink подтвердили, что в работе ее сети произошел сбой, и специалисты активно пытаются устранить неполадки. «В настоящее время Starlink испытывает перебои в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — говорится на сайте компании.

Работа Starlink будет восстановлена в ближайшее время, написал Илон Маск в соцсети X, отметив, что SpaceX устранит первопричину сбоев, чтобы они не повторялись.

Услугами провайдера спутникового интернета активно пользуются подразделения Вооруженных сил Украины, которые сообщают о проблемах со связью. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») сообщил в своем телеграм-канале: «Starlink лег по всему фронту».

Российские военнослужащие тоже пользуются терминалами Starlink, но без лицензии.

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