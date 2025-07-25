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В Беларуси «на всякий случай» готовятся к войне

так заявил Лукашенко
02:05 326

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране «на всякий случай» готовятся к войне, при этом выразив нежелание вступать в вооруженный конфликт.

Видеофрагмент со словами Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]», — сказал он журналисткам в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где следил за ходом уборочной кампании.

«Мы надеемся, что не начнется», — ответила одна из них.

«Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай», — сказал в ответ Лукашенко.

Лукашенко в сентябре 2024 года говорил, что Беларуси необходимо укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне. Незадолго до этого президент Беларуси выступил с публичным предупреждением, что нападение на территорию Беларуси будет означать начало третьей мировой войны.

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