Таиланд отправил в бой против Камбоджи украинские танки

«Сегодня днем сухопутные войска направили подразделение танков «Оплот» для массированного обстрела камбоджийских сил…», - написал в соцсетях военный обозреватель из Таиланда Сомпонг Нондхаса.

Несколько проправительственных СМИ в Бангкоке подтвердили эту информацию, назвав развертывание танков на поле боя демонстрацией силы, направленной на «возвращение утраченных территорий». При этом они уточняют, что это первый случай, когда танки «Оплот» были замечены в активных боевых действиях.

Т-84 «Оплот» - боевой танк, созданный украинскими конструкторами Харьковского танкового завода на базе советского Т-80УД, напоминает УНИАН. Он оснащен мощной 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания, новой башней с отдельным отсеком для боекомплекта, современной активной и реактивной защитой, а также дизельным мотором мощностью около 1 200 л. с. В 2011 году Таиланд подписал контракт с Украиной на поставку 49 танков «Оплот» в экспортной версии, адаптированной к климату и требованиям Таиланда. Контракт должны были выполнить до 2014 года, однако на практике процесс затянулся. Харьковский танковый завод смог поставить все танки только к марту 2018 года.