Россиянина в Греции приговорили к 118 годам

Суд в Греции признал гражданина России Владимира Котельникова виновным в организации незаконной миграции и приговорил к 118 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 500 тысяч евро. Об этом сообщили российские СМИ, приводя слова вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова.

По его сведениям, 37-летний уроженец Челябинска Котельников переехал в Грецию для работы и устроился моряком на яхту, перевозившую туристов в Средиземноморском регионе. Как утверждает Мельников, работодатель Котельникова ввел того в заблуждение, посадив на судно нелегальных мигрантов под видом туристов, а также угрожал ему и отобрал документы. Котельникова арестовали недалеко от острова Родос 11 июня 2024 года. В России у него остались жена и ребенок.

Мельников настаивает на том, что речь идет о схеме обмана, в результате которого приехавшие в поисках работы в Турцию граждане РФ «попадаются на удочку мошенников: «Их привлекают к незаконной морской перевозке нелегалов из Турции в Грецию, а по прибытии просто арестовываю». По словам вице-президента ЕКЦС, он направил обращения в МИД России с просьбой оказать содействие в освобождении Котельникова.