Меган и Гарри теряют 100 миллионов долларов

Когда-то принц Гарри и Меган Маркл обещали Netflix, что захватят Голливуд. А стриминговый гигант в ответ пообещал им за это 100 миллионов долларов. Но, как говорится, кто обещает, тот и расстаётся с деньгами. По последним данным, Netflix тихо и без лишнего драматизма (впервые в их отношениях с герцогом и его супругой), собирается попрощаться с Меган Маркл и принцем Гарри. Их многомиллионный контракт истекает этой осенью и, по словам источников, стриминговый гигант уже поставил курсор на «удалить».

Сотрудничество, начавшееся с амбиций масштаба «Оскара», закончилось рейтингами уровня... районного телевидения. Так, лирично-наивное шоу Меган Маркл о «любви, стиле и смысле жизни» заняло скромное 383-е место, собрав 5,3 миллиона зрителей. Хотя если честно, то больше всего этот сериал смотрели, дабы понять, что его не стоит смотреть. Впрочем, Гарри пошёл ещё дальше. Его документальный фильм о поло (вид спорт, в который играет 0,01 процента населения земного шара), умудрился занять 3436-е место из 7000 единиц продукции Netflix. Но не исключено, что это просто число людей, которые случайно нажали на клавишу «play» и ушли на кухню за чаем. Netflix, как взрослый в отношениях с неудачными стартаперами, уже не рвёт рубашку на груди. Источник сообщает: «Никаких обид. Просто никто больше не заинтересован». Даже уволенные сотрудники Archewell – продюсерской компании, основанной Меган и Гарри, кажется, уже смирились и подыскивают вакансии на LinkedIn, где не нужно снимать документальные фильмы об игроках в поло.