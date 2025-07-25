Меган и Гарри теряют 100 миллионов долларов

Когда-то принц Гарри и Меган Маркл обещали Netflix, что захватят Голливуд. А стриминговый гигант в ответ пообещал им за это 100 миллионов долларов. Но, как говорится, кто обещает, тот и расстаётся с деньгами.
По последним данным, Netflix тихо и без лишнего драматизма (впервые в их отношениях с герцогом и его супругой), собирается попрощаться с Меган Маркл и принцем Гарри. Их многомиллионный контракт истекает этой осенью и, по словам источников, стриминговый гигант уже поставил курсор на «удалить».
Сотрудничество, начавшееся с амбиций масштаба «Оскара», закончилось рейтингами уровня... районного телевидения. Так, лирично-наивное шоу Меган Маркл о «любви, стиле и смысле жизни» заняло скромное 383-е место, собрав 5,3 миллиона зрителей. Хотя если честно, то больше всего этот сериал смотрели, дабы понять, что его не стоит смотреть.
Впрочем, Гарри пошёл ещё дальше. Его документальный фильм о поло (вид спорт, в который играет 0,01 процента населения земного шара), умудрился занять 3436-е место из 7000 единиц продукции Netflix. Но не исключено, что это просто число людей, которые случайно нажали на клавишу «play» и ушли на кухню за чаем.
Netflix, как взрослый в отношениях с неудачными стартаперами, уже не рвёт рубашку на груди. Источник сообщает: «Никаких обид. Просто никто больше не заинтересован». Даже уволенные сотрудники Archewell – продюсерской компании, основанной Меган и Гарри, кажется, уже смирились и подыскивают вакансии на LinkedIn, где не нужно снимать документальные фильмы об игроках в поло.
Когда-то казалось, что бегство из королевской семьи даст звездной паре новый глоток воздуха. В 2020 году они начали с громкого интервью легендарной Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью Великобритании в расизме и лицемерии. Было ощущения, что еще немного, и Гарри + Меган не только свернут медийные горы, но и подвинут Netflix во главу списка главных контент-игроков в мире. Однако в итоге получился сериал, в котором, даже играя саму себя, Меган, по мнению критиков, всё равно переигрывала.
По слухам, финансовая ситуация у герцогов сейчас уже не так безоблачна. Особняк в Монтесито - роскошная резиденция принца Гарри и Меган Маркл в одном из самых дорогих районов Калифорнии неподалёку от Санта-Барбары, требует ухода, пиар-кампания — бюджета, а престиж — подтверждений. После расторжения контракта со Spotify, теперь и Netflix говорит звездной чете: «Спасибо, но нет». Гарри остаётся лишь сесть за написание мемуаров, а Меган — запускать в производство ароматические свечи с запахом «Непризнанного Таланта».
В результате потребители светской хроники все больше обеспокоены: а что дальше? Возвращение в лоно британской монархии с покаянным «папа, прости»? Участие в «Танцах со звёздами»? Или сериал, который посмотрят не только друзья и PR-команда звездной пары?
Netflix же, очевидно, извлёк урок, поняв, наконец, что 100 миллионов долларов — слишком уж высокая цена за контент, основанный на реальных амбициях и воображаемой харизме.