Пезешкиан остался без воды и электричества

В Иране бушует экстремальная жара: по данным климатолога Максимилиано Эрреры, в городе Шахн-э-Банкара зафиксирована температура 52,8 °C — это, возможно, самый высокий показатель на планете в этом году. Об этом сообщает лондонская газета The Guardian.
На фоне рекордной жары Исламская Республика погружается в острый водный кризис, которому уже пять лет. В этом году осадков выпало ещё меньше, чем обычно. На заседании кабинета министров президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с жёстким предупреждением:
«Если мы не примем срочных мер, нас ждёт ситуация, которую невозможно будет разрешить», - цитируют президента иранские государственные СМИ.
Министр энергетики Аббас Алиабади сообщил, что власти ведут переговоры о возможном импорте воды из соседних стран - Туркменистана, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.
Массовые отключения электроэнергии, пересохшие плотины и многократные перебои в водоснабжении стали частью повседневности для миллионов иранцев. В Тегеране и ряде других провинций страны объявлены внеплановые выходные для экономии ресурсов. В некоторых районах столицы вода подаётся не более 12 часов в сутки.
«У нас отключено электричество на девять часов в день, - сказал в беседе с корреспондентом The Guardian житель Тегерана. - Наши плотины высыхают, водохранилища стремительно пустеют, жара невыносима».
Кроме внутренних факторов, Иран сталкивается с проблемами водного регулирования со стороны соседнего Афганистана. Иранские власти обвиняют Кабул в перекрытии притока воды в восточные регионы страны, в частности, в сторону города Мешхед. Речь, главным образом, идет о единственном крупном источнике воды для Ирана - реке Хельманд, берущей начало в горах Гиндукуша и пересекающей афгано-иранскую границу в районе провинций Систан и Белуджистан. В 1973 году обе страны подписали соглашение, по которому Иран должен ежегодно получать 820 миллионов кубометров воды в год. Однако реализация этого соглашения была прервана гражданской войной в Афганистане, а затем приходом к власти талибов
Несмотря на десятилетия инфраструктурных вложений, включая строительство сотен плотин, ситуация выходит из-под контроля. По данным Национальной метеослужбы Ирана, температура в столице также стремительно растёт: в Тегеране было 40 °C, уже 41 °C.