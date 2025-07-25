Пезешкиан остался без воды и электричества

В Иране бушует экстремальная жара: по данным климатолога Максимилиано Эрреры, в городе Шахн-э-Банкара зафиксирована температура 52,8 °C — это, возможно, самый высокий показатель на планете в этом году. Об этом сообщает лондонская газета The Guardian.

На фоне рекордной жары Исламская Республика погружается в острый водный кризис, которому уже пять лет. В этом году осадков выпало ещё меньше, чем обычно. На заседании кабинета министров президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с жёстким предупреждением:

«Если мы не примем срочных мер, нас ждёт ситуация, которую невозможно будет разрешить», - цитируют президента иранские государственные СМИ.