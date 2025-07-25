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Трамп никак не может отправить в отставку главу Федрезерва

03:14 339

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть две или три кандидатуры на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанка).

Во время общения с журналистами при ознакомлении с ремонтными работами в зданиях ФРС в Вашингтоне Трампа спросили, есть ли у него на примете кандидаты на пост главы регулятора. «Да», - ответил американский лидер. «Два человека, может быть, три», - добавил он.

Президенту США также задали вопрос, оказывается ли на Пауэлла какое-либо давление, чтобы он ушел в отставку. «Нет. Никакого давления», - ответил американский лидер. «Его срок скоро истекает. Я думаю, он поступит правильно. …Все хотят, чтобы процентные ставки снизились. Это очень важно», - уверяет Трамп.

Президент США и председатель ФРС также публично поспорили об общей стоимости ремонта комплекса зданий финансового регулятора.

Трамп ранее не раз выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.

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