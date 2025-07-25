Лучшая европейская неделя в истории азербайджанского футбола

Завершившуюся в четверг еврокубковую неделю можно назвать самой успешной в истории азербайджанского клубного футбола. Никогда ранее наши команды за пару дней не набирали столько очков.

Напомним, в среду «Зиря» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций сыграла дома вничью с хорватским «Хайдуком» - 1:1. Это был единственный матч на этой неделе, в котором азербайджанский клуб потерял очки. В тот же день «Карабах» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов разгромил в Дублине ирландский «Шелбурн» - 3:0. А вчера в Лиге конференций дебютант еврокубков «Араз-Нахчыван» обыграл в Баку греческий «Арис» (2:1), после чего «Сабах» в Кишиневе взял верх над молдавским «Петрокубом» (2:0).

Таким образом, на этой неделе азербайджанские клубы набрали 3,5 очка (в квалификации еврокубков за победу дается 1 очко, за ничью - 0,5) или 0,875 балла, если поделить количество набранных очков на число представителей в еврокубках от страны.

Первый случай, когда сразу четыре азербайджанских клуба играли в еврокубках на одной неделе, был зафиксирован в сезоне 2013/14. За эти 12 лет лучший показатель до вчерашнего дня был получен в сезоне 2022/23. В ответных матчах 2-го квалификационного раунда того сезона четыре азербайджанских клуба («Карабах», «Зиря», «Габала» и «Нефтчи») одержали две победы и дважды сыграли вничью, набрав 3 очка. Тут важно сделать одно примечание. В пандемийном сезоне 2020/21, когда квалификационные раунды состояли из одного матча, УЕФА принял решение присуждать за победу 1,5 очка, за ничью - 1, за поражение - 0,5. Благодаря этому в том сезоне за неделю азербайджанские команды («Карабах», «Нефтчи», «Сумгаит» и «Кешля») с двумя победами, одной ничьей и одним поражением набрали 4,5 очка. Но в любой другой сезон такие результаты принесли бы 2,5 очка.