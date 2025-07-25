SOCAR продает свой терминал в Эгейском море

В январе 2025 года руководитель STEAS Эльчин Ибадов в беседе с журналистами рассказал об оценке инвестиций в проект расширения пропускной способности терминала к 2030 году до 1,5 млн TEU.

SOCAR Turkiye Energy AS (STEAS) изучает возможность продажи своего актива - действующего с 2016 года терминала по перевалке нефти и нефтепродуктов в Эгейском море.

Однако накануне турецкие СМИ сообщили об изменении стратегии STEAS в связи с реализацией на полуострове Алиага проекта масштабного комплекса производства полиолефинов. Новый проект может потребовать инвестиций в размере 7 миллиардов долларов.

Проект строительства, намеченный до 2030-2035 гг максимально востребованного на турецком рынке нового предприятия по выпуску этилена, полиэтилена, полипропилена может потребовать около 7 миллиардов долларов. Напомним, что Турция является одним из основных экспортеров данной продукции.

Терминал SOCAR в Эгейском море обслуживал приобретенный почти 17 лет назад Азербайджаном химический холдинг Petkim, а также построенный SOCAR и введённый в 2018 году в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод STAR.

"Сумма сделки, в случае продажи терминала, может составить около полумиллиарда долларов. Инвестиции в терминал с 2016 года составили около 400 млн долларов, и STEAS, конечно, хочет продать данный привлекательный актив как можно дороже. Идея продажи находится на начальной стадии обсуждения", - отметил haqqin.az информированный источник.

Суммарный объем инвестиций STEAS в Турции за неполные 17 лет превысил 18,5 миллиарда долларов, но в настоящее время азербайджанская компания хочет сосредоточиться именно на производственных объектах, и рассматривает перспективы продажи прочих активов.

Отметим, еще в начале 2025 года STEAS продала "SOCAR Turkey Dogalgaz Yatirim AS", в которую входили газораспределительные компании Kayserigaz и Bursagaz.

Вместе с этим SOCAR изучает возможность покупки в Турции гибридной электростанции, на которую планирует поставлять газ.

Таким образом, политика SOCAR в Турции претерпевает изменения с учётом рентабельности и перспектив бизнес-проектов.