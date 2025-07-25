Украинцы атаковали российские заводы

Беспилотники атаковали химзавод «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае России, сообщают телеграм-каналы.
Кроме того, под удар беспилотников попал и Котовский пороховой завод в Тамбовской области.
July 25, 2025
Беспилотники атаковали химзавод «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае России, сообщают телеграм-каналы.
Кроме того, под удар беспилотников попал и Котовский пороховой завод в Тамбовской области.
July 25, 2025
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